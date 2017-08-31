Последствия разрушительного урагана Харви показали с высоты птичьего полета (фоторепортаж)
На фото видно затопленные города, по которым люди вынуждены передвигаться на лодках.
Reuters показал с высоты птичьего полета последствия мощного урагана "Харви", который в ночь с 25 на 26 августа 2017 года обрушился на американский штат Техас и позже распространился еще и на штат Луизиана.
На фото видно затопленные города, по которым люди вынуждены передвигаться на лодках. Страдают от стихийного бедствия и животные.
Как сообщал Погода.УНИАН, по последним данным, в американском штате Техас количество погибших в результате урагана "Харви" достигло по меньшей мере 37 человек. При этом многие города были парализованы.
На химзаводе в пострадавшем от урагана Хьюстоне прогремели взрывы и начался пожар
Самая сложная ситуация в городе Хьюстоне, где тысячи людей оказались в затруднительном положении в затопленных домах, возникла необходимость эвакуации даже из центров для оказания помощи и учреждений для временного жилья, где горожане искали убежище во время стихийного бедствия.
"Харви" стал самым разрушительным на территории США за последние 12 лет, с тех пор как в 2005 году на страну обрушился ураган "Катрина". Тогда погибли около 1800 человек.
Погода в Украине
-
Винница+25°... +11°
-
Днепр+26°... +10°
-
Донецк+24°... +9°
-
Житомир+26°... +12°
-
Запорожье+26°... +11°
-
Ивано-Франковск+27°... +9°
-
Киев+26°... +13°
-
Кировоград+25°... +9°
-
Луганск+22°... +8°
-
Луцк+28°... +13°
-
Львов+26°... +13°
-
Николаев+27°... +11°
-
Одесса+28°... +12°
-
Полтава+23°... +11°
-
Ровно+29°... +13°
-
Симферополь+25°... +12°
-
Сумы+23°... +9°
-
Тернополь+26°... +11°
-
Харьков+22°... +10°
-
Херсон+27°... +11°
-
Хмельницкий+28°... +12°
-
Черкассы+25°... +12°
-
Чернигов+26°... +11°
-
Черновцы+28°... +12°