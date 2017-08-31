Последствия разрушительного урагана Харви показали с высоты птичьего полета (фоторепортаж)

На фото видно затопленные города, по которым люди вынуждены передвигаться на лодках.

Reuters показал с высоты птичьего полета последствия мощного урагана "Харви", который в ночь с 25 на 26 августа 2017 года обрушился на американский штат Техас и позже распространился еще и на штат Луизиана.

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На фото видно затопленные города, по которым люди вынуждены передвигаться на лодках. Страдают от стихийного бедствия и животные.

Как сообщал Погода.УНИАН, по последним данным, в американском штате Техас количество погибших в результате урагана "Харви" достигло по меньшей мере 37 человек. При этом многие города были парализованы.

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Самая сложная ситуация в городе Хьюстоне, где тысячи людей оказались в затруднительном положении в затопленных домах, возникла необходимость эвакуации даже из центров для оказания помощи и учреждений для временного жилья, где горожане искали убежище во время стихийного бедствия.

"Харви" стал самым разрушительным на территории США за последние 12 лет, с тех пор как в 2005 году на страну обрушился ураган "Катрина". Тогда погибли около 1800 человек.