В Киеве сегодня без осадков, днем до +20°

08:30, 1 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 1 сентября в столице будет пасмурно, без осадков, днем до +20°.

elektraua.livejournal.com
Температура в Киеве сегодня прогреется +20° / elektraua.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +13°. Ветер переменный, до 2.2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:11, а зайдет в 19:43. 

В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +26° (карта)

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 1 сентября, в Украине местами пройдут дожди.

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