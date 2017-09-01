В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +26° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 1 сентября на западе Украины будет солнечно, а вот в центральных и восточных областях пройдут дожди.
На востоке Украины сегодня будет пасмурно, местами пройдут дожди, температура днем до +23°. На юге - переменная облачность, температура до +23°.
На западе Украины будет солнечно. Температура воздуха прогреется до +26°.
В Украину идет потепление, но не в первый день осени
В северных областях пасмурно. Температура до +21°. В центре Украины местами пройдут дожди, температура днем до +21°.
Согласно народному прогнозу, 1 сентября - Андрея Стратилата, мученика. Стратилат-тепляк. Этот день должен быть теплым, хотя и говорили: "День жаркий, но дышит осенью".
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Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+26°... +10°
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Донецк+24°... +9°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+26°... +11°
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Ивано-Франковск+27°... +9°
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Киев+26°... +13°
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Кировоград+25°... +9°
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Луганск+22°... +8°
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Луцк+28°... +13°
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Львов+26°... +13°
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Николаев+27°... +11°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+23°... +11°
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Ровно+29°... +13°
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Симферополь+25°... +12°
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Сумы+23°... +9°
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Тернополь+26°... +11°
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Харьков+22°... +10°
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Херсон+27°... +11°
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Хмельницкий+28°... +12°
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Черкассы+25°... +12°
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Чернигов+26°... +11°
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