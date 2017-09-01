В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +26° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 1 сентября на западе Украины будет солнечно, а вот в центральных и восточных областях пройдут дожди.

В центральных и южных областях сегодня пройдут дожди / УНИАН

На востоке Украины сегодня будет пасмурно, местами пройдут дожди, температура днем до +23°. На юге - переменная облачность, температура до +23°.

На западе Украины будет солнечно. Температура воздуха прогреется до +26°.

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В северных областях пасмурно. Температура до +21°. В центре Украины местами пройдут дожди, температура днем до +21°.

Согласно народному прогнозу, 1 сентября - Андрея Стратилата, мученика. Стратилат-тепляк. Этот день должен быть теплым, хотя и говорили: "День жаркий, но дышит осенью".

Погода на 1 сентября / УНИАН

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