Уровень Тибра опустился до исторического минимума из-за засухи

16:11, 31 августа 2017
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Уровень воды в реке, на чьих берегах стоит Рим, вдвое ниже нормы.

Специалисты зафиксировали исторический минимум на уровне 4,75 м / Encyclopedia Britannica
Специалисты зафиксировали исторический минимум на уровне 4,75 м / Encyclopedia Britannica

Уровень воды в Тибре опустился до исторического минимума из-за засухи, вызванной знойным летом и отсутствием осадков. Как сообщила служба, которая осуществляет мониторинг реки, на чьих берегах стоит Рим, уровень воды в ней вдвое ниже нормы, передает "ТАСС".

Специалисты зафиксировали исторический минимум на уровне 4,75 м, тогда как обычно этот показатель не опускается ниже 10 м. Экологи говорят о серьезной угрозе экосистеме не только в черте итальянской столицы, но и вдоль всего русла Тибра, который берет свои истоки на границе областей Тоскана, Эмилья-Романья и Марке и протекает по Умбрии и Лацио.

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Согласно данным национальной метеорологической службы, начиная с декабря 2016 года в Италии осадков выпало на 47 млрд куб. м меньше по сравнению со средней нормой за тридцатилетний период - с 1981 по 2010 годы. По мнению специалистов, нынешняя засуха, которая коснулась почти всех итальянских областей, стала следствием не только продолжительного отсутствия дождей и повышенных температур, но и значительного дефицита осадков в предыдущие сезоны.

Как сообщал УНИАН, в Техасе за последние несколько дней выпало рекордное количество осадков за всю историю наблюдений.

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