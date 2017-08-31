В Киеве завтра пасмурно, днем до +20°

Согласно данным Погода УНИАН, 1 сентября в столице будет пасмурно, без осадков, днем до +20°.

Завтра в Киеве будет пасмурная погода / nastol.com.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +13°. Ветер переменный, до 2.2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:11, а зайдет в 19:43.

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 1 сентября, в Украине местами пройдут дожди.

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