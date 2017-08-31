В Украину идет потепление, но не в первый день осени

Синоптики прогнозировали потепление с 31 августа, но оно задерживается.

Потепление придет 3 сентября / фото УНИАН

Потепление ожидается лишь 3 сентября, температура в Киеве поднимется до 25-27°. Об этом сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает Эспрессо.

1 сентября в большинстве областей Украины будет переменная облачность и без осадков, дожди ожидаются в восточной половине страны. В частности, синоптики прогнозируют дожди, а местами грозы, в восточных и южных областях, а также на Сумщине, Полтавщине, Черкащине, Кировоградщине и Днепропетровщине.

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В Киеве будет без осадков. Температура ночью 9-11°, днем около 20°.

2 сентября в восточной части Украины ожидаются умеренные дожди. На остальной территории страны без осадков.

Температура ночью 11-14°, на юге до 17°; днем 20-24°, в западных, Винницкой и Одесской областях будет 23-29°.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

Как сообщала Погода УНИАН, на этой неделе резкое похолодание в Украине на выходные сменится "бабьим летом".

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в Украине ожидается потепление 30-31-го августа.

"30-31 августа температура вновь пойдет вверх. И, по предварительным прогнозам, 1-е сентября обещает быть солнечным и теплым", - говорилось в ее сообщении.