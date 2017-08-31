В Украину идет потепление, но не в первый день осени
Синоптики прогнозировали потепление с 31 августа, но оно задерживается.
Потепление ожидается лишь 3 сентября, температура в Киеве поднимется до 25-27°. Об этом сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает Эспрессо.
1 сентября в большинстве областей Украины будет переменная облачность и без осадков, дожди ожидаются в восточной половине страны. В частности, синоптики прогнозируют дожди, а местами грозы, в восточных и южных областях, а также на Сумщине, Полтавщине, Черкащине, Кировоградщине и Днепропетровщине.
Последний день лета в Украине: синоптик прогнозирует тепло на западе и дыхание осени на востоке
В Киеве будет без осадков. Температура ночью 9-11°, днем около 20°.
2 сентября в восточной части Украины ожидаются умеренные дожди. На остальной территории страны без осадков.
Температура ночью 11-14°, на юге до 17°; днем 20-24°, в западных, Винницкой и Одесской областях будет 23-29°.
В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.
Как сообщала Погода УНИАН, на этой неделе резкое похолодание в Украине на выходные сменится "бабьим летом".
Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в Украине ожидается потепление 30-31-го августа.
"30-31 августа температура вновь пойдет вверх. И, по предварительным прогнозам, 1-е сентября обещает быть солнечным и теплым", - говорилось в ее сообщении.
Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+26°... +10°
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Донецк+24°... +9°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+26°... +11°
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Ивано-Франковск+27°... +9°
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Киев+26°... +13°
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Кировоград+25°... +9°
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Луганск+22°... +8°
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Луцк+28°... +13°
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Львов+26°... +13°
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Николаев+27°... +11°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+23°... +11°
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Ровно+29°... +13°
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Симферополь+25°... +12°
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Сумы+23°... +9°
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Тернополь+26°... +11°
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Харьков+22°... +10°
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Херсон+27°... +11°
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Хмельницкий+28°... +12°
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Черкассы+25°... +12°
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Чернигов+26°... +11°
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Черновцы+28°... +12°