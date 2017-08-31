В Индии из-за сильных ливней обрушился жилой дом: погибли 12 человек
В здании располагался детский суд, который на момент обвала пустовал, что помогло избежать большего количества погибших.
В Мумбаи утром в четверг, 31 августа, обрушилось шестиэтажное жилое здание, в результате чего под завалами оказались 60 человек. Об этом сообщает The Times of India.
Обвал здания произошел в 8:25. Сотрудники экстренных служб и военные доставили из-под завалов 20 человек, они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Местные власти подтвердили гибель 12 человек, в том числе двоих детей, отметив, что их количество может возрасти, поскольку под разрушением продолжают находиться люди.
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Издание сообщает, что в здании располагался детский суд, который на момент обвала пустовал, что помогло избежать большего количества погибших.
Как ранее сообщалось, индийские власти заявили о гибели 514 человек в результате наводнения в штате Бихар.
Как сообщал УНИАН, во вторник на прибрежный город Мумбаи обрушился мощный ливень, который фактически парализовал жизнь в многомиллионном городе.
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