В Индии из-за сильных ливней обрушился жилой дом: погибли 12 человек

15:01, 31 августа 2017
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В здании располагался детский суд, который на момент обвала пустовал, что помогло избежать большего количества погибших.

REUTERS
На прибрежный город Мумбаи обрушился мощный ливень / REUTERS

В Мумбаи утром в четверг, 31 августа, обрушилось шестиэтажное жилое здание, в результате чего под завалами оказались 60 человек. Об этом сообщает The Times of India.

Обвал здания произошел в 8:25. Сотрудники экстренных служб и военные доставили из-под завалов 20 человек, они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Местные власти подтвердили гибель 12 человек, в том числе двоих детей, отметив, что их количество может возрасти, поскольку под разрушением продолжают находиться люди.

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Издание сообщает, что в здании располагался детский суд, который на момент обвала пустовал, что помогло избежать большего количества погибших.

Как ранее сообщалось, индийские власти заявили о гибели 514 человек в результате наводнения в штате Бихар.

Как сообщал УНИАН, во вторник на прибрежный город Мумбаи обрушился мощный ливень, который фактически парализовал жизнь в многомиллионном городе. 

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