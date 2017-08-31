В Техасе количество погибших в результате урагана "Харви" возросло до 37 человек - СМИ

Среди погибших также сержант полиции Стив Перез, который утонул во время выполнения своих обязанностей.

Последствия шторма "Харви" в США / REUTERS

В американском штате Техас количество погибших в результате урагана «Харви» возросло до как минимум 37 человек. Как сообщает CNN, среди погибших также сержант полиции Стив Перез, который утонул во время выполнения своих обязанностей.

В частности, отмечается, когда бесчисленное количество жителей города Хьюстон все еще ждут спасения, тропический ураган поглотил другие города в Техасе.

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Из-за урагана, который оставил тысячи жителей Хьюстона в трудном положении в затопленных домах, возникла необходимость эвакуации людей даже из центров для оказания помощи и учреждений для временного жилья, где горожане искали убежища.

Как сообщал УНИАН, ураган «Харви» обрушился на тихоокеанское побережье в Техасе в ночь на субботу, 26 августа. В дальнейшем сообщалось, что он ослаб до категории тропического шторма. По состоянию на 30 августа по меньшей мере 30 человек погибли в результате урагана.

По состоянию на 29 августа, по данным Посольства Украины в США, граждан Украины нет среди пострадавших и погибших в результате урагана.

"Харви" стал самым разрушительным на территории США за последние 12 лет, с тех пор как в 2005 году на страну обрушился ураган "Катрина". Тогда погибли около 1800 человек.