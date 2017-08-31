К восточному побережью Японии приближается тайфун "Санву"
Скорость ветра в центре тайфуна равна 30 метрам в секунду, а при порывах доходит до 40 метров в секунду.
Тайфун "Санву", получивший порядковый номер 16 в текущем сезоне, приближается с юга к восточному побережью Японии, неся с собой штормовой ветер и ливневые дожди, сообщают "РИА Новости".
По данным Главного метеорологического агентства Японии, давление в центре циклона составляет 970 гектопаскалей и будет продолжать снижаться. Скорость ветра в центре тайфуна равна 30 метрам в секунду, а при порывах доходит до 40 метров в секунду.
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В настоящее время "Санву" движется в северо-восточном направлении со скоростью около 10 километров в час. Метеорологи ожидают, что к пятнице скорость продвижения тайфуна снизится еще больше, а это может привести к тому, что вызванные им ливни и штормовой ветер будут бушевать длительное время.
Ожидается, что циклон подойдет к юго-восточным и восточным регионам главного японского острова Хонсю к субботе, 2 сентября.
Специалисты предупреждают о повышении высоты волн до 9 метров и призывают жителей регионов, проживающих в районах возможного прохождения тайфуна, воздержаться от выхода в море. Метеорологи также указывают на повышенную опасность схода оползней в результате проливных дождей.
Как сообщал УНИАН, сформировавшийся у побережья Мексики тропический шторм "Лидия" вскоре может стать ураганом.
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