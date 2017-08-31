Число жертв урагана "Харви" в США достигло 35 человек

11:12, 31 августа 2017
8

В результате урагана "Харви" в США по данным на 31 августа 2017 года погибли не менее 35 человек, десятки тысяч вынуждены были покинуть дома в поисках убежища.

Шторм
Шторм "Харви" в США / REUTERS

В результате урагана "Харви" в США по данным на 31 августа 2017 года погибли не менее 35 человек, десятки тысяч вынуждены были покинуть дома в поисках убежища, передает The Daily Star.

В мире стремительно растет количество стихийных бедствий - The Economist (инфографика)

Так, стало известно о гибели супружеской пары, которая утонула в результате наводнения в районе Симонтона. Кроме того, известно о гибели девочки-младенца после того, как родители пытались перенести ее через воду, однако были снесены потоком. 

Отметим, что около 32 тыс. человек вынуждены были оставить свои дома после того, как ураган обрушился на Техас. Накануне "Харви" ослабел до уровня "тропической депрессии", однако в США предупреждают, что опасные для жизни наводнения будут продолжаться в Хьюстоне, Порт-Артуре и на юго-западе Луизианы до конца недели.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов
Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных
Синоптик рассказала, какой будет погода на Троицу Синоптик рассказала, какой будет погода на Троицу
Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта) Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта)
В Йемене жертвами тропического циклона стали 18 человек В Йемене жертвами тропического циклона стали 18 человек
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +26° Сегодня в Киеве без осадков, температура до +26°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 28 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
84 %
762 мм
2.0 м/с
14 %
Лента новостей