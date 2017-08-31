Число жертв урагана "Харви" в США достигло 35 человек

В результате урагана "Харви" в США по данным на 31 августа 2017 года погибли не менее 35 человек, десятки тысяч вынуждены были покинуть дома в поисках убежища.

Шторм "Харви" в США / REUTERS

В результате урагана "Харви" в США по данным на 31 августа 2017 года погибли не менее 35 человек, десятки тысяч вынуждены были покинуть дома в поисках убежища, передает The Daily Star.

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Так, стало известно о гибели супружеской пары, которая утонула в результате наводнения в районе Симонтона. Кроме того, известно о гибели девочки-младенца после того, как родители пытались перенести ее через воду, однако были снесены потоком.

Отметим, что около 32 тыс. человек вынуждены были оставить свои дома после того, как ураган обрушился на Техас. Накануне "Харви" ослабел до уровня "тропической депрессии", однако в США предупреждают, что опасные для жизни наводнения будут продолжаться в Хьюстоне, Порт-Артуре и на юго-западе Луизианы до конца недели.