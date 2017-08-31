Украинская авиация в Грузии: спасатели рассказали, чем осложняется тушение лесного пожара
Украинский самолет находится в постоянной готовности к применению в аэропорту Кутаиси и при благоприятных погодных условиях продолжит тушение пожаров.
Авиация Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины оказывает помощь Грузии в ликвидации пожаров в горной местности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС 31 августа.
"В течение 30 августа самолетом ГСЧС Ан-32П осуществлено 2 вылета для тушения пожаров в горном районе к северу от с. Абастумани (Грузия). Однако из-за сложных погодных условий работа авиации приостанавливалось", – сообщает ведомство.
Из-за наводнения в Хьюстоне может взорваться химический завод
Самолет находится в постоянной готовности к применению в аэропорту Кутаиси и при благоприятных погодных условиях продолжит тушение пожаров.
Как сообщал УНИАН, украинский пожарный самолет Ан-32П ГСЧС вылетел в район Абастумани для тушения лесных пожаров в горной местности.
Читайте также
Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео)
Погода в Украине
-
Винница+25°... +11°
-
Днепр+26°... +10°
-
Донецк+24°... +9°
-
Житомир+26°... +12°
-
Запорожье+26°... +11°
-
Ивано-Франковск+27°... +9°
-
Киев+26°... +13°
-
Кировоград+25°... +9°
-
Луганск+22°... +8°
-
Луцк+28°... +13°
-
Львов+26°... +13°
-
Николаев+27°... +11°
-
Одесса+28°... +12°
-
Полтава+23°... +11°
-
Ровно+29°... +13°
-
Симферополь+25°... +12°
-
Сумы+23°... +9°
-
Тернополь+26°... +11°
-
Харьков+22°... +10°
-
Херсон+27°... +11°
-
Хмельницкий+28°... +12°
-
Черкассы+25°... +12°
-
Чернигов+26°... +11°
-
Черновцы+28°... +12°
Виргиния, США
+ 28 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +28 °
Влажность: 84 %
Давление: 762 мм
Ветер: 2.0 м/с
Вероятность осадков: 14 %
Восход: 05:47
Закат 20:27
Фаза луны:
Лента новостей