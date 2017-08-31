Сформировавшийся у побережья Мексики тропический шторм "Лидия" вскоре может стать ураганом

09:35, 31 августа 2017
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Шторм находится в 290 км к юго-востоку от штата Нижняя Калифорния в Мексике. Максимальная скорость ветра в пределах стихии сейчас составляет около 11 км/ч.

УНИАН
Шторм подойдет к побережью Нижней Калифорнии в конце четверга / УНИАН

Сформировавшийся в Тихом океане недалеко от побережья Мексики тропический шторм "Лидия" набирает силу и в ближайшее время может достигнуть категории урагана. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами (США), передает "ТАСС".

По его данным, шторм находится в 290 км к юго-востоку от штата Нижняя Калифорния (Мексика). Максимальная скорость ветра в пределах стихии сейчас составляет около 11 км/ч.

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По данным центра, мексиканские власти должны быть готовы к ураганному ветру. Шторм подойдет к побережью Нижней Калифорнии в конце четверга. Специалисты считают, что шторм, скорее всего, усилится, и, "возможно, достигнет категории урагана до того, как пересечет береговую линию".

Как сообщал УНИАН, ураган "Харви", обрушившийся на юг США, ослаб до категории тропической депрессии. При этом дожди, вызванные штормом, продолжатся в восточном регионе Техаса, а также на западе Луизианы.

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