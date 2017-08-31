"Харви" потерял статус шторма

08:54, 31 августа 2017
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При этом синоптики отмечают, что дожди, вызванные штормом, продолжатся в восточном регионе Техаса, а также на западе Луизианы.

На данный момент природное явление получило статус тропической депрессии / REUTERS
Шторм "Харви" в США / REUTERS

Ураган "Харви", обрушившийся на юг США, ослаб до категории тропической депрессии. Об этом сообщила Национальная метеорологическая служба страны.

Согласно данным метеорологов, шторм находится в 15 км к юго-западу от города Александрия (штат Луизиана) и продолжает движение вглубь континента. Максимальная скорость ветра в зоне стихии составляет около 15 м/с.

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При этом синоптики отмечают, что дожди, вызванные штормом, продолжатся в восточном регионе Техаса, а также на западе Луизианы.

Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом. При снижении скорости ветра до 17,4 м/c явление классифицируется как тропическая депрессия.

Напомним, что из-за сильных ливней, последовавших за ураганом "Харви" химический завод в затопленном городе Хьюстон в ближайшие дни может загореться или взорваться.

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