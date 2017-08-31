В Киеве сегодня облачно с прояснениями, днем до +18°

08:30, 31 августа 2017
330

Согласно данным Погода УНИАН, 31 августа в столице без осадков, днем до +18°.

holy-mozart.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +10°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.4 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:09, а зайдет в 19:45. 

В Украине сегодня практически без осадков, температура днем до +25° (карта)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 31 августа, в Украине на западе незначительно потеплеет, на востоке пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео) Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео)
Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных
Завтра в Украину придет настоящая летняя жара Завтра в Украину придет настоящая летняя жара
Завтра в Украине солнечно, преимущественно без осадков, но на Западе возможны дожди Завтра в Украине солнечно, преимущественно без осадков, но на Западе возможны дожди
Синоптик рассказала, какой будет погода на Троицу Синоптик рассказала, какой будет погода на Троицу
В Йемене жертвами тропического циклона стали 18 человек В Йемене жертвами тропического циклона стали 18 человек
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 28 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
84 %
762 мм
2.0 м/с
14 %
Лента новостей