В Киеве сегодня облачно с прояснениями, днем до +18°

Согласно данным Погода УНИАН, 31 августа в столице без осадков, днем до +18°.

В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +10°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.4 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:09, а зайдет в 19:45.

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Как сообщал УНИАН, в четверг, 31 августа, в Украине на западе незначительно потеплеет, на востоке пройдут дожди.

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