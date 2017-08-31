В Украине сегодня практически без осадков, температура днем до +25° (карта)

08:05, 31 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 31 августа в Украине преимущественно облачно, на востоке пройдут дожди.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

На востоке и юге Украины будет облачно, температура днем до +21°. 

На западе Украины будет солнечно. Температура днем до +25°.

В северных областях без осадков. Температура днем до +17°. В центре Украины также без осадков, температура днем до +18°.

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Согласно народному прогнозу, 31 августа - день Фрола и Лавра. Этот день в народе считается днем Фрола и Лавра, покровителей лошадей, и на иконах рядом с ликами этих святых очень часто изображались лошади. В этот день на лошадях не работают, с утра их чистят, моют, заплетают им гривы в косы, которые украшают лентами, и после отводят к обедне кропить святой водой. 

Погода на 31 августа / УНИАН
Погода на 31 августа / УНИАН

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