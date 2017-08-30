Ураган "Харви": в США возросло количество погибших от стихии

В США заявили, что федеральные правительственные учреждения будут помогать пострадавшим до тех пор, пока это будет необходимо.

Иллюстрация / REUTERS

В американском штате Техас возросло количество погибших в результате урагана «Харви» до 20 человек. Об этом сообщает издание Fox News.

Отмечается, что две смерти зарегистрировали на север от Хьюстона. Один из погибших, по словам свидетелей, пытался переплыть затопленную улицу.

Читайте также Как 27 миллионов бассейнов: на юге США уже выпала годовая норма осадков

При этом в министерстве внутренней безопасности США ожидают, что разрушенный стихией штат придется восстанавливать много лет. В ведомстве также подчеркнули, что федеральные правительственные учреждения будут помогать пострадавшим до тех пор, пока это будет необходимо.

Как сообщал УНИАН ранее, тропический шторм "Харви" обрушился на побережье США в районе штата Луизиана. По данным центра, шторм вышел на сушу примерно в 8 километрах от населенного пункта Кэмерон в Луизиане. Максимальная скорость ветра достигает примерно 72 километров в час.