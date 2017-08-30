Как 27 миллионов бассейнов: на юге США уже выпала годовая норма осадков

Телеканал Fox News отмечает, что количество выпавших на юге страны осадков поместилось бы в 27 миллионов плавательных бассейнов для Олимпийских игр.

Шторм "Харви" в США / REUTERS

Около 57 трлн литров воды выпало на юге США в результате ливневых дождей, которые принес с собой шторм "Харви". Об этом сообщил телеканал Fox News, передает "ТАСС".

Он не стал приводить количество осадков в миллиметрах, а указывал объем в галлонах и литрах. Так, по данным телеканала, к концу среды на территории США из-за обрушившегося шторма должно выпасть еще до 23 трлн литров воды. При этом Fox News отмечает, что количество уже выпавших на юге США осадков поместилось бы в 27 млн плавательных бассейнов для Олимпийских игр.

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Отметим, что за минувшие дни на Техас выпало уже больше годовой нормы осадков. Национальная метеорологическая служба страны сообщила, что количество осадков, выпавших в одном из городов в американском штате Техас, на который обрушился шторм "Харви", установило рекорд в континентальной части США.