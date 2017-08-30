В Киеве завтра переменная облачность, днем до +19°

Согласно данным Погода УНИАН, 31 августа в столице без осадков, днем до +19°.

В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +11°. Ветер северо-восточный, до 2.6 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:09, а зайдет в 19:45.

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Как сообщал УНИАН, в четверг, 31 августа, в Украине местами незначительно потеплеет, практически без осадков.

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