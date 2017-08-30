В Украине завтра практически без осадков, на западе днем до +26° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 31 августа на востоке Украины местами пройдут дожди, на западе будет солнечно.

В центре Украины завтра без осадков / фото УНИАН

На востоке Украины завтра будет пасмурно, местами пройдут дожди, температура днем до +22°. На юге - переменная облачность, температура до +22°.

На западе Украины будет солнечно. Теплее всего будет в Закарпатской области, там днем температура воздуха прогреется до +26°.

В северных областях пасмурно. Температура до +18°. В центре Украины без осадков, температура днем до +19°.

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Согласно народному прогнозу, 31 августа - день Фрола и Лавра. Этот день в народе считается днем Фрола и Лавра, покровителей лошадей, и на иконах рядом с ликами этих святых очень часто изображались лошади.

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