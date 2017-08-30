В мире стремительно растет количество стихийных бедствий - The Economist (инфографика)
При этом количество жертв природных катастроф сокращается.
Американский город Хьюстон в Техасе столкнулся с худшим погодным катаклизмом за последние 50 лет. Из-за тропического шторма "Харви" в некоторых регионах выпало 1,27 метра осадков всего за четыре дня. И погода не улучшается.
Для тропической системы континентальной Америки такое количество осадков стало рекордным. Отсутствие эффективной сточной системы в городе с населением 6,5 миллионов людей, построеном на глинистой почве, привело к масштабному наводнению. Жертвами шторма в городе стали 9 человек, сотни были вынуждены покинуть дома.
Согласно данным ООН, Америка вместе с Китаем и Индией заняла первое место по количеству природных катаклизмов в мире за период с 1995 до 2015 года, пишет The Economist.
При этом, учитывались землетрясения, штормы, наводнения, случаи ненормальной жары, которые приводили к гибели по меньшей мере 10 человек, вредили больше чем 100 жителям и становились причиной введения чрезвычайного положения. С 1970 года количество природных катаклизмов в мире выросло в четыре раза. Только в прошлом году их произошло 400.
Количество жертв урагана "Харви" достигло 30 человек - СМИ
Другая группа катаклизмов, связанных с погодой или климатическими изменениями, включает несколько меньшие по масштабу события. В эту категорию попали случаи, когда из-за стихии погиб один человек и были нанесены серьезные убытки. Данные свидетельствуют, что таких катаклизмов тоже стало больше. Согласно оценке, составленной страховой компанией Munich Re, сейчас происходит в шесть раз больше гидрологических случаев, чем в 1980-м году. В прошлом году количество таких событий достигло исторического рекорда.
При этом, несмотря на то, что количество катаклизмов растет каждый год, значительно меньше людей гибнет из-за них. По состоянию на 1970 год ежегодно от природных стихий погибало 200 тысяч людей. Эту цифру удалось сильно сократить благодаря мерам безопасности, таким как улучшение качества строительства домов и создания схем предотвращения наводнений.
Как сообщал УНИАН, тропический ураган "Харви" стал самым разрушительным на территории США за последние 12 лет, с тех пор как в 2005 году как на страну обрушился ураган "Катрина". Количество осадков, выпавших в в городе Монт-Белвью в штате Техас, на который обрушился шторм "Харви", установило рекорд в континентальной части США.
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