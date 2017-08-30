Снег, ураганы, землетрясения, пожары и адская жара: чем запомнилось "катастрофическое" лето-2017 (видео)
Этим летом погода в различных уголках планеты была непредсказуемой, а порой и беспощадной. Настоящей аномалией стал снег, который выпал в Кении, России, Швейцарии, Италии. Почувствовали все жители Европы и адскую жару, температура воздуха поднималась выше 40 градусов.
В течение лета в разных странах бушевали ураганы, тайфуны, происходили землетрясения, наводнения, оползни. На Львовщину и Турцию обрушился разрушительный град размером с мяч для гольфа, который разбил дома, автомобили и травмировал людей.
В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли более 500 человек (фотогалерея)
Одним из крупнейших катаклизмов стал ураган "Харви", который обрушился на американский штат Техас, а потом и на Луизиану. Он стал самым мощным в США за последние 12 лет, с тех пор как в 2005 году на Штаты обрушился ураган "Катрина". Ученые говорят - такие погодные аномалии вызваны изменениями климата, далее погода будет ухудшаться еще больше.
Погода в Украине
-
Винница+25°... +11°
-
Днепр+26°... +10°
-
Донецк+24°... +9°
-
Житомир+26°... +12°
-
Запорожье+26°... +11°
-
Ивано-Франковск+27°... +9°
-
Киев+26°... +13°
-
Кировоград+25°... +9°
-
Луганск+22°... +8°
-
Луцк+28°... +13°
-
Львов+26°... +13°
-
Николаев+27°... +11°
-
Одесса+28°... +12°
-
Полтава+23°... +11°
-
Ровно+29°... +13°
-
Симферополь+25°... +12°
-
Сумы+23°... +9°
-
Тернополь+26°... +11°
-
Харьков+22°... +10°
-
Херсон+27°... +11°
-
Хмельницкий+28°... +12°
-
Черкассы+25°... +12°
-
Чернигов+26°... +11°
-
Черновцы+28°... +12°