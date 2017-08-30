Снег, ураганы, землетрясения, пожары и адская жара: чем запомнилось "катастрофическое" лето-2017 (видео)

Лето-2017 запомнится рекордным количеством катаклизмов / фото REUTERS

Этим летом погода в различных уголках планеты была непредсказуемой, а порой и беспощадной. Настоящей аномалией стал снег, который выпал в Кении, России, Швейцарии, Италии. Почувствовали все жители Европы и адскую жару, температура воздуха поднималась выше 40 градусов.

В течение лета в разных странах бушевали ураганы, тайфуны, происходили землетрясения, наводнения, оползни. На Львовщину и Турцию обрушился разрушительный град размером с мяч для гольфа, который разбил дома, автомобили и травмировал людей.

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Одним из крупнейших катаклизмов стал ураган "Харви", который обрушился на американский штат Техас, а потом и на Луизиану. Он стал самым мощным в США за последние 12 лет, с тех пор как в 2005 году на Штаты обрушился ураган "Катрина". Ученые говорят - такие погодные аномалии вызваны изменениями климата, далее погода будет ухудшаться еще больше.