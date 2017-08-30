Число жертв оползня в Китае увеличилось до 23 человек

Поисково-спасательные работы продолжаются уже более 50 часов, в них принимают участие более 2 тысяч человек.

Обвал произошел в одной из деревень в провинции Гуйчжоу / Хinhua

Число жертв обвала горных пород, произошедшего в понедельник в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, достигло 23, еще 12 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Xinhua.

Ранее сообщалось о 15 погибших и 32 пропавших без вести. По состоянию на 16.00 среды спасатели извлекли из-под обломков 23 тела жертв.

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Обвал произошел в одной из деревень в уезде Наюн округа Бицзе провинции Гуйчжоу в понедельник в 10.44 по местному времени. Поисково-спасательные работы продолжаются уже более 50 часов, в них принимают участие более 2 тысяч человек.