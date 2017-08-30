Стамбул парализован из-за сильных ливней (видео)

По городу не ходит общественный транспорт. Власти просят людей быть осторожными и без надобности не выходить на улицу.

Вода сносит торговые лотки, и летние террасы кафе / скриншот

Сильные ливни парализовали жизнь в Стамбуле. В результате стихии улицы города оказались затоплены. Об этом говорится в сюжете "ТСН".

Вода сносит торговые лотки, и летние террасы кафе. Ветер ломает ветки деревьев.

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По городу не ходит общественный транспорт. За руль не решаются садиться и водители частных автомобилей. Чтобы уберечь собственные дома и магазины от затопления, стамбульцы наскоро пытаются смастерить защитные барьеры. Власти просят людей быть осторожными и без надобности не выходить на улицу.

Как сообщал УНИАН, в результате тропического урагана "Харви" в Техасе погибли, по меньшей мере, 30 человек. Сегодня шторм достиг побережья Луизианы.