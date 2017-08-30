Стамбул парализован из-за сильных ливней (видео)
По городу не ходит общественный транспорт. Власти просят людей быть осторожными и без надобности не выходить на улицу.
Сильные ливни парализовали жизнь в Стамбуле. В результате стихии улицы города оказались затоплены. Об этом говорится в сюжете "ТСН".
Вода сносит торговые лотки, и летние террасы кафе. Ветер ломает ветки деревьев.
Шторм "Харви": в Техасе выпало рекордное количество осадков за всю историю наблюдений (фотогалерея)
По городу не ходит общественный транспорт. За руль не решаются садиться и водители частных автомобилей. Чтобы уберечь собственные дома и магазины от затопления, стамбульцы наскоро пытаются смастерить защитные барьеры. Власти просят людей быть осторожными и без надобности не выходить на улицу.
Как сообщал УНИАН, в результате тропического урагана "Харви" в Техасе погибли, по меньшей мере, 30 человек. Сегодня шторм достиг побережья Луизианы.
Погода в Украине
-
Винница+25°... +11°
-
Днепр+26°... +10°
-
Донецк+24°... +9°
-
Житомир+26°... +12°
-
Запорожье+26°... +11°
-
Ивано-Франковск+27°... +9°
-
Киев+26°... +13°
-
Кировоград+25°... +9°
-
Луганск+22°... +8°
-
Луцк+28°... +13°
-
Львов+26°... +13°
-
Николаев+27°... +11°
-
Одесса+28°... +12°
-
Полтава+23°... +11°
-
Ровно+29°... +13°
-
Симферополь+25°... +12°
-
Сумы+23°... +9°
-
Тернополь+26°... +11°
-
Харьков+22°... +10°
-
Херсон+27°... +11°
-
Хмельницкий+28°... +12°
-
Черкассы+25°... +12°
-
Чернигов+26°... +11°
-
Черновцы+28°... +12°