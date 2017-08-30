Шторм "Харви" обрушился на Луизиану
Максимальная скорость ветра достигает примерно 72 километров в час.
Тропический шторм "Харви" обрушился на побережье США в районе штата Луизиана. Об этом сообщает национальный центр США по предупреждению ураганов.
По данным центра, шторм вышел на сушу примерно в 8 километрах от населенного пункта Кэмерон в Луизиане. Максимальная скорость ветра достигает примерно 72 километров в час.
Как сообщили синоптики, шторм должен принести с собой большое количество осадков прежде чем покинет Луизиану. Затем он направится в сторону Арканзаса, Теннесси и Миссури.
Количество жертв урагана "Харви" достигло 30 человек - СМИ
Как сообщал УНИАН, тропический ураган "Харви" стал самым разрушительным на территории США за последние 12 лет, с тех пор как в 2005 году как на страну обрушился ураган "Катрина". Количество осадков, выпавших в в городе Монт-Белвью в штате Техас, на который обрушился шторм "Харви", установило рекорд в континентальной части США.
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