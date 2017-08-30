Последний день лета в Украине: синоптик прогнозирует тепло на западе и дыхание осени на востоке

В нашей стране в последний день лета преимущественно будет без осадков и +18+23 градуса.

В последний день лета в Украине местами будет ощущаться осень / фото УНИАН

Завтра в Украине ожидается немного лета, немного осени. Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

Читайте также Похолодание в Украине: местами ночная температура упадет до +4°

"Лето - на западе, потому что солнечно и тепло, до +26, а на Закарпатье может и до +30 градусов. Осенью повеет на востоке, +17+19 и дождики или просто плотная облачность", - говорится в ее прогнозе.

Синоптик добавила, что в целом преимущественно будет без осадков и +18+23 градуса. В Киеве 31 августа без осадков, до +19+20 градусов.

фото facebook.com/tala.didenko

"Первого сентября все почти так же, чуть более интенсивные дожди на востоке плюс Полтавщина, Днепр и Запорожье. Выходные в столице будут хорошими, сухо и умеренно тепло", - рассказала Диденко.

Как сообщала Погода УНИАН, на этой неделе резкое похолодание в Украине на выходных сменится "бабьим летом".