Последний день лета в Украине: синоптик прогнозирует тепло на западе и дыхание осени на востоке
В нашей стране в последний день лета преимущественно будет без осадков и +18+23 градуса.
Завтра в Украине ожидается немного лета, немного осени. Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
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"Лето - на западе, потому что солнечно и тепло, до +26, а на Закарпатье может и до +30 градусов. Осенью повеет на востоке, +17+19 и дождики или просто плотная облачность", - говорится в ее прогнозе.
Синоптик добавила, что в целом преимущественно будет без осадков и +18+23 градуса. В Киеве 31 августа без осадков, до +19+20 градусов.
"Первого сентября все почти так же, чуть более интенсивные дожди на востоке плюс Полтавщина, Днепр и Запорожье. Выходные в столице будут хорошими, сухо и умеренно тепло", - рассказала Диденко.
Как сообщала Погода УНИАН, на этой неделе резкое похолодание в Украине на выходных сменится "бабьим летом".
Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+26°... +10°
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Донецк+24°... +9°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+26°... +11°
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Ивано-Франковск+27°... +9°
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Киев+26°... +13°
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Кировоград+25°... +9°
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Луганск+22°... +8°
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Луцк+28°... +13°
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Львов+26°... +13°
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Николаев+27°... +11°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+23°... +11°
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Ровно+29°... +13°
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Симферополь+25°... +12°
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Сумы+23°... +9°
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Тернополь+26°... +11°
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Харьков+22°... +10°
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Херсон+27°... +11°
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Хмельницкий+28°... +12°
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Черкассы+25°... +12°
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Чернигов+26°... +11°
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Черновцы+28°... +12°