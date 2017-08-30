Украинский самолет вылетел в Грузию: поможет тушить лесные пожары (фото)

11:38, 30 августа 2017
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Пожарный самолет Ан-32П ГСЧС вылетел в район Абастумани для тушения лесных пожаров в горной местности.

Украинский пожарный самолет вылетел в Грузию / фото facebook.com/mvs.gov.ua
Украинский пожарный самолет вылетел в Грузию / фото facebook.com/mvs.gov.ua

Самолет Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вылетел в Грузию для оказания помощи в тушении лесных пожаров в горной местности. Об этом сообщается на странице ГСЧС в Facebook.

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Пожарный самолет вылетел в Грузию / фото facebook.com/mvs.gov.ua
Пожарный самолет вылетел в Грузию / фото facebook.com/mvs.gov.ua

«В 9:06 30 августа пожарный самолет Ан-32П ГСЧС вылетел в район Абастумани (Грузия) для выполнения мероприятий по тушению лесных пожаров в горной местности», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что помощь оказывается по поручению президента Петра Порошенко в соответствии с запросом Правительства Грузии.

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