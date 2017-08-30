Украинский самолет вылетел в Грузию: поможет тушить лесные пожары (фото)
Пожарный самолет Ан-32П ГСЧС вылетел в район Абастумани для тушения лесных пожаров в горной местности.
Самолет Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вылетел в Грузию для оказания помощи в тушении лесных пожаров в горной местности. Об этом сообщается на странице ГСЧС в Facebook.
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«В 9:06 30 августа пожарный самолет Ан-32П ГСЧС вылетел в район Абастумани (Грузия) для выполнения мероприятий по тушению лесных пожаров в горной местности», - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что помощь оказывается по поручению президента Петра Порошенко в соответствии с запросом Правительства Грузии.
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