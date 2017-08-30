В Мумбаи из-за ливней погибли пять человек

Во вторник на прибрежный город Мумбаи обрушился мощный ливень, который фактически парализовал жизнь в многомиллионном городе.

Ливни в Индии / REUTERS

По меньшей мере пять человек погибли в индийской деловой столице Мумбаи в результате сильнейших за последние 12 лет дождей. Об этом сообщили "РИА Новости" в региональном офисе Национального управления по чрезвычайным ситуациям (NDMA).

Во вторник на прибрежный город Мумбаи обрушился мощный ливень, который фактически парализовал жизнь в многомиллионном городе. Низменные участки мумбайской агломерации оказались затоплены, в результате чего движение как автомобильного, так и железнодорожного транспорта в этих районах было невозможно.

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Непогода сказалась и на работе аэропорта Мумбаи – десять рейсов были отменены, семь самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы, многие рейсы осуществлялись с задержками. В различных частях Мумбаи за день зафиксировали до 33 сантиметров осадков, что составляет седьмую часть всех осадков за два месяца муссона и стало самым высоким показателем с 2005 года.

"Было обнаружено пять тел (погибших). Но ситуация сегодня нормальная, дождь прекратился, хотя по-прежнему облачно. Железнодорожный транспорт работает на пониженных скоростях, вчера он вовсе стоял. Движение на автодорогах нормализовалось", — заявил представитель NDMA.

Трое погибли в Мумбаи из-за обрушения жилого дома в результате дождя, еще двое погибли во входящем в мумбайскую агломерацию городе Тхана.

Хотя шторм покинул территорию Мумбаи и перемещается на север к штате Гуджарат, метеорологи прогнозируют, что в ближайшие дни в финансовой столице Индии по-прежнему вероятны кратковременные дожди и ливни с "сильными или очень сильными осадками".

Как сообщал УНИАН, количество осадков, выпавших в одном из городов в штате Техас, на который обрушился шторм "Харви", установило рекорд в континентальной части США. Количество осадков в одном из каналов в городе Монт-Белвью достигло в середине дня во вторник 1320 мм.