В Китае на два месяца раньше выпал снег (фото)
Для региона Внутренняя Монголия такие снегопады характерны для конца октября-начала ноября.
На север Китая пришел первый в этом сезоне снегопад – почти на два месяца раньше, чем его ждали. Об этом говорится в сюжете программы "ТСН.Ранок".
Для региона Внутренняя Монголия такие снегопады характерны для конца октября-начала ноября. Но 10 сантиметров снега, выпавших в августе, застали врасплох местных. Тем более, что соскучиться по зимней погодой жители еще не успели – в последний раз снег лежал там лишь три месяца назад.
Как сообщала Погода-УНИАН, накануне на Якутию обрушился августовский снегопад. Также снег выпал и в отдельных районах Амурской области.
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