В Китае на два месяца раньше выпал снег (фото)

11:01, 30 августа 2017
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Для региона Внутренняя Монголия такие снегопады характерны для конца октября-начала ноября.

В Китае выпало 10 см снега / "Синьхуа"

На север Китая пришел первый в этом сезоне снегопад – почти на два месяца раньше, чем его ждали. Об этом говорится в сюжете программы "ТСН.Ранок".

Снег в Китае /
Снег в Китае / "Синьхуа"

Для региона Внутренняя Монголия такие снегопады характерны для конца октября-начала ноября. Но 10 сантиметров снега, выпавших в августе, застали врасплох местных. Тем более, что соскучиться по зимней погодой жители еще не успели – в последний раз снег лежал там лишь три месяца назад. 

Снег в Китае /
Снег в Китае / "Синьхуа"

Как сообщала Погода-УНИАН, накануне на Якутию обрушился августовский снегопад. Также снег выпал и в отдельных районах Амурской области.

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