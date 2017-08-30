В Китае на два месяца раньше выпал снег (фото)

Для региона Внутренняя Монголия такие снегопады характерны для конца октября-начала ноября.

В Китае выпало 10 см снега / "Синьхуа"

На север Китая пришел первый в этом сезоне снегопад – почти на два месяца раньше, чем его ждали. Об этом говорится в сюжете программы "ТСН.Ранок".

Снег в Китае / "Синьхуа"

Для региона Внутренняя Монголия такие снегопады характерны для конца октября-начала ноября. Но 10 сантиметров снега, выпавших в августе, застали врасплох местных. Тем более, что соскучиться по зимней погодой жители еще не успели – в последний раз снег лежал там лишь три месяца назад.

Снег в Китае / "Синьхуа"

Как сообщала Погода-УНИАН, накануне на Якутию обрушился августовский снегопад. Также снег выпал и в отдельных районах Амурской области.