У берегов Сочи наблюдали сразу 9 смерчей (фото, видео)
Вихри не вышли на сушу и ущерба никакого не причинили.
Во вторник, 29 августа, днем над морем у берегов российского Сочи образовались сразу 9 водяных смерчей. Об этом сообщает местный ресурс "Макс портал".
В социальных сетях появились многочисленные фото и видео смерчей, которые кружили вдоль побережья от Адлера до Дагомыса. Как отмечается, вихри не вышли на сушу и ущерба никакого не причинили.
Очевидцы также опубликовали видео того, как пассажирский самолет приземлился в Сочи во время того, как поблизости бушевали несколько смерчей.
Напомним, что количество осадков, выпавших в одном из городов в штате Техас, на который обрушился шторм "Харви", установило рекорд в континентальной части США. Количество осадков в одном из каналов в городе Монт-Белвью достигло в середине дня во вторник 1320 мм.
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