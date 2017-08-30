У берегов Сочи наблюдали сразу 9 смерчей (фото, видео)

Вихри не вышли на сушу и ущерба никакого не причинили.

На сушу смерчи не вышли / "Макс портал"

Во вторник, 29 августа, днем над морем у берегов российского Сочи образовались сразу 9 водяных смерчей. Об этом сообщает местный ресурс "Макс портал".

#сочи #море Публикация от (@prosto_sova13) Авг 29 2017 в 5:41 PDT

В социальных сетях появились многочисленные фото и видео смерчей, которые кружили вдоль побережья от Адлера до Дагомыса. Как отмечается, вихри не вышли на сушу и ущерба никакого не причинили.

7смерчей над морем страшно красиво #силаприроды #сочи #смерч #уприродынетплохойпогоды Публикация от Яна (@yanadorovina) Авг 29 2017 в 5:45 PDT

Очевидцы также опубликовали видео того, как пассажирский самолет приземлился в Сочи во время того, как поблизости бушевали несколько смерчей.

Напомним, что количество осадков, выпавших в одном из городов в штате Техас, на который обрушился шторм "Харви", установило рекорд в континентальной части США. Количество осадков в одном из каналов в городе Монт-Белвью достигло в середине дня во вторник 1320 мм.