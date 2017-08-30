Украина отправит самолет ГСЧС в Грузию, чтобы помочь тушить лесные пожары

09:33, 30 августа 2017
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В среду утром украинский самолет АН-32П вылетит из Одессы в Батуми.

Украинский АН-32П тушит пожары / фото УНИАН
Украинский АН-32П тушит пожары / фото УНИАН

Украина направит самолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Грузию, чтобы помочь в тушении лесных пожаров. Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, накануне, 29 августа, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

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Глава государства сообщил, что Украина отправит самолет ГСЧС в Грузию, чтобы помочь в тушении лесных пожаров.

«В среду утром украинский самолет АН-32П вылетит из Одессы в Батуми», - говорится в сообщении.

Напомним, два таких же самолета Украина отправляла в ноябре 2016 года в Израиль, когда там бушевали лесные пожары.

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