Украина отправит самолет ГСЧС в Грузию, чтобы помочь тушить лесные пожары
В среду утром украинский самолет АН-32П вылетит из Одессы в Батуми.
Украина направит самолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Грузию, чтобы помочь в тушении лесных пожаров. Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, накануне, 29 августа, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.
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Глава государства сообщил, что Украина отправит самолет ГСЧС в Грузию, чтобы помочь в тушении лесных пожаров.
«В среду утром украинский самолет АН-32П вылетит из Одессы в Батуми», - говорится в сообщении.
Напомним, два таких же самолета Украина отправляла в ноябре 2016 года в Израиль, когда там бушевали лесные пожары.
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