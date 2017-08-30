Шторм "Харви": в Техасе выпало рекордное количество осадков за всю историю наблюдений (фотогалерея)

09:06, 30 августа 2017
860

Количество осадков в одном из каналов в городе Монт-Белвью достигло в середине дня во вторник 1320 мм. Это самый большой показатель на континентальной части страны за всю историю подобных наблюдений.

REUTERS
Паводки в США / REUTERS

Количество осадков, выпавших в одном из городов в штате Техас, на который обрушился шторм "Харви", установило рекорд в континентальной части США. Об этом сообщила во вторник Национальная метеорологическая служба страны, передает "ТАСС".

По ее данным, специалисты зафиксировали, что количество осадков в одном из каналов в городе Монт-Белвью достигло в середине дня во вторник 1320 мм. Это является самым большим показателем на континентальной части страны за всю историю подобных наблюдений.

Вместе с тем рекорд, зафиксированный на Гавайских островах, на которые в 1950 году обрушился тропический циклон Хики, до сих пор не побит. Там в одном из населенных пунктов тогда выпало 1330 мм осадков.

Отметим, что в континентальные штаты не входят Аляска (хотя и располагается на материке) и Гавайи, а также Островные территории США.

Тогда и сейчас: как выглядел Хьюстон до и после урагана (фото, видео)

Как сообщал УНИАН, украинцев нет среди пострадавших в результате урагана "Харви".

Тропический ураган "Харви" стал самым разрушительным на территории США за последние 12 лет, с тех пор как в 2005 году как на страну обрушился ураган "Катрина". Тогда погибли примерно 1800 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео) Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео)
Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных
Число жертв наводнения на Шри-Ланке увеличилось до 12 человек Число жертв наводнения на Шри-Ланке увеличилось до 12 человек
На Херсонщине произошло два лесных пожара На Херсонщине произошло два лесных пожара
Синоптик рассказала, какой будет погода на Троицу Синоптик рассказала, какой будет погода на Троицу
В Йемене жертвами тропического циклона стали 18 человек В Йемене жертвами тропического циклона стали 18 человек
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +26° Сегодня в Киеве без осадков, температура до +26°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 28 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
84 %
762 мм
2.0 м/с
14 %
Лента новостей