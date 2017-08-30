Шторм "Харви": в Техасе выпало рекордное количество осадков за всю историю наблюдений (фотогалерея)

Количество осадков в одном из каналов в городе Монт-Белвью достигло в середине дня во вторник 1320 мм. Это самый большой показатель на континентальной части страны за всю историю подобных наблюдений.

Паводки в США / REUTERS

Количество осадков, выпавших в одном из городов в штате Техас, на который обрушился шторм "Харви", установило рекорд в континентальной части США. Об этом сообщила во вторник Национальная метеорологическая служба страны, передает "ТАСС".

По ее данным, специалисты зафиксировали, что количество осадков в одном из каналов в городе Монт-Белвью достигло в середине дня во вторник 1320 мм. Это является самым большим показателем на континентальной части страны за всю историю подобных наблюдений.

Вместе с тем рекорд, зафиксированный на Гавайских островах, на которые в 1950 году обрушился тропический циклон Хики, до сих пор не побит. Там в одном из населенных пунктов тогда выпало 1330 мм осадков.

Отметим, что в континентальные штаты не входят Аляска (хотя и располагается на материке) и Гавайи, а также Островные территории США.

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Как сообщал УНИАН, украинцев нет среди пострадавших в результате урагана "Харви".

Тропический ураган "Харви" стал самым разрушительным на территории США за последние 12 лет, с тех пор как в 2005 году как на страну обрушился ураган "Катрина". Тогда погибли примерно 1800 человек.