В Киеве сегодня пасмурно, днем до +17°

08:30, 30 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 30 августа в столице без осадков, днем до +17°.

elektraua.livejournal.com
В Киеве сегодня будет сплошная облачность / elektraua.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +11°. Ветер северный, до 4.3 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:08, а зайдет в 19:47. 

В Украине сегодня без осадков, температура днем до +23° (карта)

Как сообщал УНИАН, в среду, 30 августа, в Украине сохранится прохладная погода, практически без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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