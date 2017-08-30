В Киеве сегодня пасмурно, днем до +17°

Согласно данным Погода УНИАН, 30 августа в столице без осадков, днем до +17°.

В Киеве сегодня будет сплошная облачность / elektraua.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +11°. Ветер северный, до 4.3 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:08, а зайдет в 19:47.

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Как сообщал УНИАН, в среду, 30 августа, в Украине сохранится прохладная погода, практически без осадков.

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