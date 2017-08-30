В Украине сегодня без осадков, температура днем до +23° (карта)

08:05, 30 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 30 августа в Украине будет облачно, в большинстве регионов сохранится прохладная погода.

В Украине сегодня сохранится прохладная погода / texturify.com
В Украине сегодня сохранится прохладная погода / texturify.com

На востоке и юге Украины пасмурно, температура днем до +22°. 

На западе Украины будет солнечно. Температура днем до +23°.

В северных областях без осадков. Температура днем до +17°. В центре Украины без осадков, температура днем до +18°.

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Согласно народному прогнозу, 30 августа - день Мирона. Если на Мирона утром туман и роса — погода будет стоять хорошая. Золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта — к хорошей погоде. Ранний иней в конце августа — к богатому урожаю в следующем году.

Погода на 30 августа / УНИАН
Погода на 30 августа / УНИАН

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