Количество жертв урагана "Харви" достигло 30 человек - СМИ
В Хьюстоне и окрестностях города было спасено более 13 тыс. человек.
В результате тропического урагана "Харви" в Техасе погибли, по меньшей мере, 30 человек. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на местные власти. Однако официальных данных о количестве погибших из-за стихии нет.
Тогда и сейчас: как выглядел Хьюстон до и после урагана (фото, видео)
В Хьюстоне для избежания мародерства, был введен комендантский час с полуночи до 5 утра.
Как сообщал УНИАН, украинцев нет среди пострадавших в результате урагана "Харви".
Тропический ураган "Харви" стал самым разрушительным на территории США за последние 12 лет, с тех пор как в 2005 году как на страну обрушился ураган "Катрина". Тогда погибли примерно 1800 человек.
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