Утро в Украине будет прохладным, а днем потеплеет – синоптик
Дожди сегодня возможны лишь на Луганщине и Донетчине, Харьковщина будет в облаках.
Сегодня, 30 августа, утром будет прохладно (+10+14 градусов), а днем потеплеет до +17+22, на Западе – до +25.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Утро в Украине холодненькое - так-то теплее будет как раз +10+14 градусов. Днем потеплеет, но - такое, +17+22 градуса. На западе до +25. Дожди возможны лишь на Луганщине и Донетчине, Харьковщина побудет в облаках. А так везде - без осадков», – прогнозирует Диденко, ссылаясь на данные метеограммы.
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По словам синоптика, 31 августа особых изменений в погоде не будет.
«1-го сентября немного потеплеет, солнышко будет. Но вот на востоке задождит сильнее и будет холодно, +15+19 градусов. В Киеве ночи, утра холодные, день умеренно теплый, от +18 до +22 градусов. Сухо в ближайшие дни», – добавила Диденко.
Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+26°... +10°
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Донецк+24°... +9°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+26°... +11°
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Ивано-Франковск+27°... +9°
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Киев+26°... +13°
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Кировоград+25°... +9°
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Луганск+22°... +8°
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Луцк+28°... +13°
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Львов+26°... +13°
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Николаев+27°... +11°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+23°... +11°
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Ровно+29°... +13°
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Симферополь+25°... +12°
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Сумы+23°... +9°
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Тернополь+26°... +11°
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Харьков+22°... +10°
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Херсон+27°... +11°
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Хмельницкий+28°... +12°
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Черкассы+25°... +12°
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Чернигов+26°... +11°
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Черновцы+28°... +12°