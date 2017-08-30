Утро в Украине будет прохладным, а днем потеплеет – синоптик

Дожди сегодня возможны лишь на Луганщине и Донетчине, Харьковщина будет в облаках.

Синоптик рассказала о прогнозе погоды на ближайшие дни / фото УНИАН

Сегодня, 30 августа, утром будет прохладно (+10+14 градусов), а днем потеплеет до +17+22, на Западе – до +25.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Утро в Украине холодненькое - так-то теплее будет как раз +10+14 градусов. Днем потеплеет, но - такое, +17+22 градуса. На западе до +25. Дожди возможны лишь на Луганщине и Донетчине, Харьковщина побудет в облаках. А так везде - без осадков», – прогнозирует Диденко, ссылаясь на данные метеограммы.

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По словам синоптика, 31 августа особых изменений в погоде не будет.

«1-го сентября немного потеплеет, солнышко будет. Но вот на востоке задождит сильнее и будет холодно, +15+19 градусов. В Киеве ночи, утра холодные, день умеренно теплый, от +18 до +22 градусов. Сухо в ближайшие дни», – добавила Диденко.