Количество жертв урагана "Харви" растет: в Хьюстоне погиб полицейский

В ближайшие дни в Техасе и Луизиане ожидается выпадение рекордного количества осадков.

Последствия урагана "Харви" / REUTERS

В американском Хьюстоне, штат Техас, официально заявили о гибели местного полицейского в результате мощного урагана «Харви».

Как передает корреспондент Reuters, глава полиции Хьюстона сообщил, что тело офицера было найдено во вторник утром. По предварительной информации, он погиб, когда пытался попасть на свой пост на транспортном средстве через паводковые воды.

Читайте также Первая леди США поехала в зону стихийного бедствия в туфлях на высоких каблуках (фото)

Как сообщал УНИАН, тропический ураган "Харви", жертвами которого ранее стали 14 человек, движется в сторону штата Луизиана, где уже введено чрезвычайное положение. В ближайшие дни в Техасе и Луизиане ожидается выпадение рекордного количества осадков.