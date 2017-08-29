Количество жертв урагана "Харви" растет: в Хьюстоне погиб полицейский

22:25, 29 августа 2017
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В ближайшие дни в Техасе и Луизиане ожидается выпадение рекордного количества осадков.

Последствия урагана
Последствия урагана "Харви" / REUTERS

В американском Хьюстоне, штат Техас, официально заявили о гибели местного полицейского в результате мощного урагана «Харви».

Как передает корреспондент Reuters, глава полиции Хьюстона сообщил, что тело офицера было найдено во вторник утром. По предварительной информации, он погиб, когда пытался попасть на свой пост на транспортном средстве через паводковые воды.

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Как сообщал УНИАН, тропический ураган "Харви", жертвами которого ранее стали 14 человек, движется в сторону штата Луизиана, где уже введено чрезвычайное положение. В ближайшие дни в Техасе и Луизиане ожидается выпадение рекордного количества осадков.

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