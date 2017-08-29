Похолодание в Украине: местами ночная температура упадет до +4°

18:17, 29 августа 2017
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Температура ночью ожидается 7-12°, в южных областях - 11-16°; днем - 17-22°.

В Украине продолжается похолодание / фото УНИАН
В Украине продолжается похолодание / фото УНИАН

Завтра в Украине синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь, максимальная температура составит +23°. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр на своей странице в Facebook.

"30 августа в Украине: переменная облачность. В восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, в южных областях 11-16°, днем 17-22°, на Закарпатье и Прикарпатье местами 23-25°, на высокогорье Карпат ночью 4-9° тепла, днем 13-18°", - отметили синоптики.

Во Львове в среду будет без осадков. Температура ночью 6-8°, а днем 21-23°.

На юге, в Одессе 30 августа осадков не ожидается. Ночью будет 13-15°, днем 20-22°.

В Киеве завтра пасмурно, днем до +17°

В Днепре 30 августа местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 10-12°, днем 19-21°.

В Харькове завтра местами пройдет кратковременный дождь. Температура ночью 10-12°, днем 18-20°.

В Карпатах 30 августа осадков не ожидается. Температура ночью 4-9°, днем 13-18°.

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в Украине ожидается потепление 30-31-го августа.

"30-31 августа температура вновь пойдет вверх. И, по предварительным прогнозам, 1-е сентября обещает быть солнечным и теплым", - говорилось в ее сообщении.

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