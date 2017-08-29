Похолодание в Украине: местами ночная температура упадет до +4°
Температура ночью ожидается 7-12°, в южных областях - 11-16°; днем - 17-22°.
Завтра в Украине синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь, максимальная температура составит +23°. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр на своей странице в Facebook.
"30 августа в Украине: переменная облачность. В восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, в южных областях 11-16°, днем 17-22°, на Закарпатье и Прикарпатье местами 23-25°, на высокогорье Карпат ночью 4-9° тепла, днем 13-18°", - отметили синоптики.
Во Львове в среду будет без осадков. Температура ночью 6-8°, а днем 21-23°.
На юге, в Одессе 30 августа осадков не ожидается. Ночью будет 13-15°, днем 20-22°.
В Киеве завтра пасмурно, днем до +17°
В Днепре 30 августа местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 10-12°, днем 19-21°.
В Харькове завтра местами пройдет кратковременный дождь. Температура ночью 10-12°, днем 18-20°.
В Карпатах 30 августа осадков не ожидается. Температура ночью 4-9°, днем 13-18°.
Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в Украине ожидается потепление 30-31-го августа.
"30-31 августа температура вновь пойдет вверх. И, по предварительным прогнозам, 1-е сентября обещает быть солнечным и теплым", - говорилось в ее сообщении.
Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+26°... +10°
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Донецк+24°... +9°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+26°... +11°
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Ивано-Франковск+27°... +9°
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Киев+26°... +13°
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Кировоград+25°... +9°
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Луганск+22°... +8°
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Луцк+28°... +13°
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Львов+26°... +13°
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Николаев+27°... +11°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+23°... +11°
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Ровно+29°... +13°
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Симферополь+25°... +12°
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Сумы+23°... +9°
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Тернополь+26°... +11°
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Харьков+22°... +10°
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Херсон+27°... +11°
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Хмельницкий+28°... +12°
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Черкассы+25°... +12°
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Чернигов+26°... +11°
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Черновцы+28°... +12°