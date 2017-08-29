В Киеве завтра пасмурно, днем до +17°

17:00, 29 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 30 августа в столице без осадков, днем до +17°.

Центр
В Киеве завтра будет пасмурно / Центр

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +9°. Ветер северный, до 3.2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:08, а зайдет в 19:47. 

В Украине завтра без осадков, температура днем до +23° (видеопрогноз)

Как сообщал УНИАН, в среду, 30 августа, в Украине сохранится прохладная погода, практически без осадков.

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Погода в Украине

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Погода Стерлинг
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762 мм
2.0 м/с
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