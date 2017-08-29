Тогда и сейчас: как выглядел Хьюстон до и после урагана (фото, видео)

Жертвами разрушительного урагана "Харви" стали уже 14 человек.

Последствия шторма "Харви" / REUTERS

Американское издание The New York Times опубликовала видео, на котором видно, как выглядели одни и те же места в Хьюстоне до и после наводнения. Снимки «до» взяты с панорам Google Street View. На кадрах «после» видно, что в некоторых местах вода поднялась на несколько метров.

А вот CNN опубликовал фотографии, на которых пользователи могут двигать слайдеры на фото влево-вправо, чтобы оценить последствия наводнения.

Как сообщал УНИАН, тропический ураган "Харви", жертвами которого стали уже 14 человек, движется в сторону штата Луизиана, где уже введено чрезвычайное положение. В ближайшие дни в Техасе и Луизиане ожидается выпадение рекордного количества осадков.