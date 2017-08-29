В Украине завтра без осадков, температура днем до +23° (видеопрогноз)

16:30, 29 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 30 августа в Украине будет облачно, в большинстве регионов сохранится прохладная погода.

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На западе Украины погода завтра будет солнечной / 7-themes.com

На востоке и юге Украины пасмурно, температура днем до +23°. 

На западе Украины будет солнечно. Температура днем до +22°.

В северных областях без осадков. Температура днем от +17° до +19°. В центре Украины без осадков, температура днем до +19°.

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Согласно народному прогнозу, 30 августа - день Мирона. Если на Мирона утром туман и роса — погода будет стоять хорошая. Золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта — к хорошей погоде. Ранний иней в конце августа — к богатому урожаю в следующем году.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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