"Кошмарный сценарий": в ООН прогнозируют, что шторм "Харви" не утихнет еще несколько дней

Один из масштабнейших ураганов последних десятилетий затронул огромную территорию, примерно равную по площади всей Испании.

Последствия урагана "Харви" в США / REUTERS

Шторм "Харви", охвативший обширные территории в США, не утихнет еще несколько дней. С таким прогнозом выступила во вторник Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН, сообщает "ТАСС".

"С точки зрения ВМО, это кошмарный сценарий. Он разворачивается несколько дней и продолжится еще несколько дней", - заявила на брифинге в Женеве официальный представитель ВМО Клэр Нюллис. - Затронута огромная территория, примерно равная по площади Испании".

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В ВМО ситуацию с "Харви" расценивают как "уникальную", поскольку "в последние пару дней он находится примерно на одном месте, что является весьма необычным". "Однако мы не можем сказать, что это результат изменения климата", - пояснила официальный представитель.

В ВМО ожидают, что обильные дожди "усугубят ситуацию как в юго-восточной части Техаса, так и некоторых районах Луизианы". Нюллис напомнила, что метеослужба США расценивает сложившуюся ситуацию как "беспрецедентную". По прогнозам, зона шторма переместится в штат Теннеси. "Скорость ветра уменьшится, но потенциал дождей сохраняется и он по-прежнему серьезный", - сказала официальный представитель.

Как сообщал УНИАН, тропический ураган "Харви", жертвами которого стали уже 14 человек, движется в сторону штата Луизиана, где уже введено чрезвычайное положение. В ближайшие дни в Техасе и Луизиане ожидается выпадение рекордного количества осадков.