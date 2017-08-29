Разрушительный ураган в США: уже 14 жертв, метеорологи предупреждают о возможном ухудшении ситуации

13:35, 29 августа 2017
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Местные метеорологические службы предупреждают, что в ближайшие дни сильные дожди продолжатся и могут привести к ухудшению ситуации, а также к наводнениям в соседних штатах.

Последствия урагана
Последствия урагана "Харви" в Техасе / REUTERS

До 14 человек увеличилось число жертв урагана "Харви" в Техасе. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

По информации телеканала, печальную статистику пополнила семья из шести человек, спрятавшаяся от паводков в фургоне. Четверо из них - дети.

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Местные метеорологические службы предупреждают, что в ближайшие дни сильные дожди продолжатся и могут привести к ухудшению ситуации, а также к наводнениям в соседних штатах.

Спасатели продолжают эвакуацию местных жителей из наиболее пострадавших от стихии районов. В ночь на вторник были спасены и отправлены в пункты временного размещения несколько тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, тропический ураган "Харви" движется в сторону штата Луизиана, где уже введено чрезвычайное положение. В ближайшие дни в Техасе и Луизиане ожидается выпадение рекордного количества осадков. 

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