Число жертв оползня в Китае увеличилось до 15

12:56, 29 августа 2017
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Еще восемь человек пострадали. Все они были направлены в больницу, где им оказана необходимая помощь.

Спасатели продолжают поиски / www.news.cn
Спасатели продолжают поиски / www.news.cn

Число жертв обвала горных пород, произошедшего в понедельник в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, достигло 15 человек, еще восемь пострадали. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Ранее сообщалось о трех погибших и 32 пропавших без вести. Все пострадавшие были направлены в больницу, где им оказана необходимая помощь.

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Обвал произошел в одной из деревень в уезде Наюн округа Бицзе провинции Гуйчжоу в понедельник в 10.44 по местному времени.

Прямой экономический ущерб оценивается в 5,1 миллиона юней (около 765 тысяч долларов). Поисково-спасательные работы продолжаются уже сутки.

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