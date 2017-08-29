На Якутию обрушился августовский снегопад (фото, видео)

Последние дни лета принесли снег в Якутию.

29 августа город Нерюнгри в Якутии оказался засыпан первым снегом, а пользователи соцсетей принялись публиковать его фотографии. Ещё раньше, 26 августа, снег выпал в районе якутского посёлка Айхал, передает Tjournal.

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В регион ещё придёт потепление — 2 сентября температура поднимется до 19°.

#август2017 #снегопад #290817снег Допис, поширений Вероника Петрова (@vera3108) Сер 28, 2017 о 3:59 PDT

Судя по соцсетям, снег выпал и в отдельных районах Амурской области.

Как сообщала Погода УНИАН, 22 июля в Санкт-Петербурге выпал снег.