На Якутию обрушился августовский снегопад (фото, видео)

12:39, 29 августа 2017
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Последние дни лета принесли снег в Якутию.

29 августа город Нерюнгри в Якутии оказался засыпан первым снегом, а пользователи соцсетей принялись публиковать его фотографии. Ещё раньше, 26 августа, снег выпал в районе якутского посёлка Айхал, передает Tjournal.

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В регион ещё придёт потепление — 2 сентября температура поднимется до 19°.

#август2017 #снегопад #290817снег

Допис, поширений Вероника Петрова (@vera3108)

Судя по соцсетям, снег выпал и в отдельных районах Амурской области.

Как сообщала Погода УНИАН, 22 июля в Санкт-Петербурге выпал снег.

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