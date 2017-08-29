Оползень на юго-западе Китая: 3 человека погибли, десятки пропали без вести (фото, видео)
Под завалами оказались 34 жилых дома. В спасательных работах задействованы более 2 тысяч человек.
Бедствие произошло в понедельник утром в поселке Чжанцзявань уезда Наюн в провинции Гуйчжоу. Под завалами оказались 34 жилых дома. Три человека погибли, еще 32 считаются пропавшими без вести, сообщает Хinhua.
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В спасательных работах задействованы более 2 тыс. человек, в том числе полицейские, пожарные и медики. К работам по поиску людей также привлечены 17 экскаваторов и 8 беспилотных летательных аппаратов. На месте ЧП дежурят десятки скорых машин.
Как сообщал УНИАН, в Сьерра-Леоне в результате схода оползня погибли 200 человек.
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