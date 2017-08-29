Ястреб в машине и крокодил во дворе дома: как животные переживают ураган "Харви" в США (фото, видео)
Жители США, пострадавшие от урагана, голыми руками ловят рыбу в своих домах и кормят ястребов в квартирах.
От разрушительного урагана "Харви", обрушившегося на США, страдают не только люди, но и животные, которые также пытаются укрытся от стихии, порой выбирая для этого весьма интересные места.
Так, таксист Уильям Брюзо опубликовал видео с залетевшим к нему в машину ястребом. Брюзо отлучился в магазин, чтобы сделать запасы перед началом стихийного бедствия. Когда он вернулся, в машине сидела напуганная ураганом птица и отказывалась ее покидать.
Мужчина отвез ястреба к себе домой. Там он дал ему воды и накормил сырыми куриными сердцами. Через день птицу забрали сотрудники Центра спасения диких животных.
Другими не менее опасными "беженцами", ищущими спасения у домов людей, стали аллигаторы. Они буквально наводнили города города штата, очевидно, в поисках спасения от сильного ветра. Некоторые из них заползали прямо во двора домов, а кое-кто даже прятался под машинами.
О том, что затопленные дома превратились в прибежища для рыб и говорить нечего. Так, житель американского города Хьюстон в штате Техас Саул Салдана голыми руками поймал рыбу в своем доме, затопленном после урагана «Харви». Его дочь Вивиана сняла охоту на видео и опубликовала его в интернете.
Однако звездой сети №1, конечно, стал пес, который основательно "подготовился" к урагану, запасшись пачкой корма. Пес убежал от хозяев вечером 25 августа, а на следующее утро хозяин заметил пропажу одного из пакетов с кормом, которые хранились на крыльце. Соседи сообщили ему, что видели пса на улице с кульком в зубах.
Как сообщал УНИАН, "Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина". Жертвами стихии уже стали десять человек.
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