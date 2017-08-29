В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли более 500 человек (фотогалерея)

09:50, 29 августа 2017
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Сильные дожди обрушились на север Индии, Непал и Бангладеш в начале августа. Наводнения являются одной из самых опасных природных стихий по числу жертв в Индии.

REUTERS
Наводнение в штате Бихар в Индии / REUTERS

По меньшей мере 514 человек погибли в результате наводнений в индийском штате Бихар в августе. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на Департамент управления чрезвычайными ситуациями штата (DMD).

"На сегодняшний день число погибших составляет 514 человек", — сказал представитель DMD.

Более 17 миллионов человек в 19 из 38 округов штата оказались в той или степени затронуты ударом стихии. По-прежнему действует 150 временных убежищ, в которых проживает 159 тысяч человек. Власти рассчитывают, что пострадавшие штаты вернутся к нормальной жизни в течение трех-четырех дней, добавил собеседник агентства.

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Сильные дожди обрушились на север Индии, Непал и Бангладеш в начале августа. Наводнения являются одной из самых опасных природных стихий по числу жертв в Индии.

Как сообщал УНИАН, наводнения и оползни в Сьерра-Леоне унесли жизни более тысячи человек.

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