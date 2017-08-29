Ураган "Харви" бушует в США: число жертв продолжает расти, ведется массовая эвакуация (фотогалерея)

После мощнейшего за последние 12 лет урагана Харви регион накрыло самыми масштабными за полвека паводками. Местная власть предупреждает, что ситуация будет только ухудшаться.

Последствия урагана "Харви" в США / REUTERS

Количество жертв урагана "Харви", бушующего в США, уже увеличилось до девяти, десятки считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на местные власти.

После мощнейшего за последние 12 лет урагана Харви регион накрыло самыми масштабными за полвека паводками. Местная власть предупреждает, что ситуация будет только ухудшаться.

Под водой оказались десятки машин, домов, дороги и мосты. Короткие замыкания приводят к пожарам в домах.

Читайте также Ураган "Харви" бушует в США: еще в одном американском штате объявили режим ЧС

Журналисты ТСН связались с украинкой, которая живет в затопленном Хьюстоне - Галиной Королик. Она рассказала, что в регионе никто не ожидал, что шторм будет настолько мощным.

"Никто не знал что так будет. Мы думали, что на полметра поднимется вода – мы уже не один раз такое переживали... В Америке, это не в Украине, никто консервы не делает, не запасается мешками, потому что кто бы мог подумать, что будет такой ужас. А когда я в пятницу пришла докупить воды, то полки были просто пустые", - поделилась она своими впечатлениями.

Губернатор Техаса Грег Эббот отметил, что власть не прекращает поиски пострадавших и эвакуацию людей.

Как сообщал УНИАН, тропический ураган "Харви" движется в сторону штата Луизиана, где уже введено чрезвычайное положение. В ближайшие дни в Техасе и Луизиане ожидается выпадение рекордного количества осадков.