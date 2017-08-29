В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +17°

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 29 августа, днем в Киеве пройдет небольшой дождь, температура до +17°.

Днем в Киеве пройдет небольшой дождь / Фото: Алексей Лымаренко

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +11°. Ветер преимущественно северный и северо-западный, до 6.7 м/с.

Читайте также Погода на неделю: резкое похолодание в Украине к выходным сменится "бабьим летом" (карта)

Солнце в столице взошло в 06:06, а зайдет в 19:50.

Как сообщал УНИАН, 29 августа в Украине будет облачно, температура до +25.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.