В Украине сегодня будет облачно, температура до +25 (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 29 августа в Украине в большинстве регионов будет облачно, температура воздуха на востоке прогреется до +25.

В Украине сегодня переменная облачность / Центр

На востоке облачно с прояснениями, температура днем до +25°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +25°.

На западе Украины во вторник также облачно с прояснениями. Днем температура воздуха поднимется до +20.

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В северных областях пасмурно, местами дожди. Температура до +18°. В центре также переменная облачность, в столице возможен дождь, температура днем до +19°.

Прогноз на 29 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 29 августа - Хлебный (ореховый) Спас. Если на третий Спас вода спокойна, то осень будет тихая, а зима пройдет без метелей.

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